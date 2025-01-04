مسلسلات مأخوذة عن مؤلفات أدبية أبرزها النُّص.. رمضان 2025

أحمد أمين "نشال" وحياته مليئة بالأسرار

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غادة عبد الرازق في "شباب امرأة"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 مساءً - يشهد، ثلاثة مسلسلات مأخوذة عن، بمشاركة مجموعة من كبار النجوم، حيث يغلب على تلك الأعمال المرتقبة التنوع والاختلاف في الموضوع.أول هذه المسلسلات، هو "النُّص" المأخوذ عن كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وتدور أحداثها قبل قرنِ من الزمان عن حياة "المعلم عبدالعزيز النُّص"، الذي وهب حياته للنشل في مصر المحروسة، وكانت حياته بها تفاصيل مثيرة، مليئة بأسرار عالم النشالين في ذلك الزمن.ويُجسّد أحمد أمين خلال أحداث المسلسل شخصية نشّال يُدعى "عبد العزيز النُص"، وهو صعلوك عاش في الثلاثينيات من القرن الماضي، يحاول أن يتوب ويتربّح من مصدر حلال؛ ليجد نفسه متورطاً في صراعات وأحداث غامضة. وتتشابك الخيوط لتكشف عن شخصية معقدة ومواقف مليئة بالمفاجآت، ومن مجرد نشال يتحول النُّص بسبب بعض الأحداث المثيرة إلى بطل شعبي تتحاكى بسيرته الأجيال.ويُشارك في بطولة مسلسل "النُّص"، بجانب أحمد أمين، كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية الطرابلسي، وسيناريو وحوار شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.كما تقدم الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسلاً جديداً في رمضان المقبل، بعنوان "شباب امرأة"، مستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحولت لفيلمِ سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة تحية كايوركا، وشادية، وشكري سرحان.

مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا، والعمل يشارك في بطولته كلّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

ومن المقرر أن تُقدم غادة عبد الرازق دور "شفاعات" التي جسدته تحية كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية "إمام" التي جسدها شكري سرحان، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية "سلوى" التي قدمتها الفنانة شادية، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور "عم حسبو" الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر.

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ياسر جلال يدخل عالم "ألف ليلة وليلة"

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للعام الثاني على التوالي، يُشارك الفنان ياسر جلال، بجزءٍ جديد من مسلسل "جودر" المأخوذ عن كتاب "ألف ليلة وليلة" الشهير، والذي يتضمن مجموعة قصص أسطورية، حيث تدور أحداث القصة الرئيسية في الكتاب، حول الملك "شهريار" الذي يكتشف خيانة زوجة أخيه، وبعدها خيانة زوجته له، ليُصاب بصدمة كبيرة، ويظن أن جميع النساء مخطئات، ليُقرر الزواج يومياً ويقتل العروس في نهاية كل ليلة، قبل أن تسنح لها الفرصة لتخونه. لاحقاً يعجز الوزير الذي كان مكلفاً بتوفير عروس للملك عن العثور على المزيد من العذارى، فتعرض ابنته "شهرزاد" نفسها لتكون عروساً للملك، فيوافق الوزير على مضض. وفي ليلة زواجهما، بدأت شهرزاد تحكي حكاية للملك ولكنها لا تنهيها، ما أثار فضول الملك لسماع نهاية الحكاية، ودفعه بالضرورة إلى تأجيل إعدامها للاستماع إلى نهاية الحكاية. وفي الليلة التالية، عندما تنتهي من حكاية ما تبدأ بحكاية جديدة، تشوق الملك لسماع نهايتها هي الأخرى وهكذا، حتى أكملت لديه ألف ليلة وليلة.مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، وأيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».