بري يلتقي في هذه الأثناء رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار

يلتقي رئيس مجلس النّواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التّينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النّار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، بحضور السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون.

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