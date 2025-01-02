الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1400 متر".

واشارت الى أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم السبت، على ان يتحول الى متقلب محليا مساء يوم الأحد".

وحذرت من "خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر".

واشارت الى أن "الطقس اليوم صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع انخفاض بنسبة الرطوبة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر".

ولفتت الى أن "الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1400 متر".

وذكرت ان "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية".

واوضحت ان "طقس الأحد غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، ثم تعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر حيث تنشط الرياح وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، وتمسي الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية والداخلية".