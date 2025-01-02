افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى 45,581 قتيلا و108,438 مصابا"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و59 مصابا".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45,581 قتيلا و108,438 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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