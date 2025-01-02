وزير الخارجية الإيطالي استدعى سفير إيران على خلفية توقيف صحافية إيطالية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنه "استدعى السفير الإيراني في روما في شأن توقيف الصحافية تشيتشيليا سالا قبل أسبوعين في طهران أثناء قيامها بمهمة صحافية".

واشار أنطونيو تاياني الى انني "كلفت الأمين العام لوزارة الخارجية استدعاء سفير إيران في روما. الاجتماع سيعقد ظهرا (11,00 ت غ)".