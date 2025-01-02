مقتل 27 مهاجرا وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة تونس

أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس، "انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الأربعاء وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا".
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد السديري، لوكالة فرانس برس أنه "من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، نساء وأطفال".
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