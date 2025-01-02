شكرا لقرائتكم خبر عن غارات الاحتلال تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

غارات الاحتلال

قصف مدفعي

الدمام - شريف احمد - أغارت الطائرات الحربية للاحتلال مساء الخميس، على منطقة إقليم التفاح، والمنطقة الواقعة بين بلدتي زحلتا وجباع، ومرتفعات جبل الريحان في جنوب لبنان.ويعد الاستهداف لمنطقة إقليم التفاح العدوان الجوي الأول منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.كما استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي زحلتا وجباع الجنوبيتين. واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى مساء مرتفعات الريحان - جبل الزغرين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وتوغلت دورية إسرائيلية معززة بدبابات الميركافا وآليات وجرافة، قبل ظهر اليوم في أطراف بلدة بيت ليف الجنوبية، حيث قام الجنود الإسرائيليون بتفتيش بعض المنازل والأحراج.وتعرضت منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مرتين قبل ظهر اليوم أطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان.وحلق الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم، في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض.كما حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية صباح اليوم، على علو منخفض، في أجواء مدينة صور وقرى القضاء في جنوب لبنان.