الناس اتصدموا.. ثعبان يثير الذعر في محطة قطار وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، تسلل ثعبان ضخم إلى رصيف محطة يوجنجاري للسكك الحديدية في ريشيكيش بالهند، ما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين الركاب الذين كانوا ينتظرون قطاراتهم.

وتسبب ظهور هذا الزاحف المفاجئ في فرار الركاب، تاركين وراءهم أمتعتهم الشخصية، وحاول القليل منهم تحذير الآخرين من الثعبان، وفقا لموقع "hindustantimes".

وانتشر مقطع فيديو يوثق هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الركاب وهم يهرعون في حالة من الذعر، بينما يزحف الثعبان ببطء على طول الرصيف.

ولم تكن هذه الواقعة الأولي من نوعها، هناك حادثة أخرى مماثلة في جامعة أميتي في مدينة نويدا، حيث ظهر ثعبان بشكل مفاجئ أثناء محاضرة ما، ما أثار رعب الطلاب الذين فروا من أماكنهم.

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