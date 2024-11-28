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مش سما المصري .. فتاة مصرية تثير الجدل بوصلة رقص شرقي مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - سعد محمود - أثار مقطع فيديو لفتاة مصرية ترقص رقصة شعبية مثيرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية تتحدى اشهر راقصات الوطن العربي وتقوم بالرقص بطريقة غريبة عن المعتاد.

ويظهر في المقطع الذي تداوله ناشطون عبر "تويتر"، تظهر الفتاة وهي ترقص بحركات مثيرة وجريئة، مما أثار انتقادات من بعض المستخدمين الذين اعتبروا أن رقصها غير لائق كما حازت علي اعجاب البعض الاخر.

وتصدر مقطع فيديو الفتاة المصرية التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت وصافيناز بوصلة رقص شرقي ببدلة الرقص المفتوحة نتائج البحث وحظي بآلاف المشاهدات.

اتفرج الفيديو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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