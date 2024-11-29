شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية داخل نادى الزمالك للألعاب الرياضة، مساء الخميس، ويستمر حتي بعد غدا السبت بحديقة النشاط الاجتماعي بالنادي، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

ويشهد المعرض مشاركة 60 عارضاً وعارضة، بمنتجاتهم اليدوية والتراثية المتميزة، والتصميمات المستوحاة من الثقافة المصرية، حيث يعرض أشغال النحاس والديكورات المتميزة بروعة الصناعة، والمفروشات وأشغال الكروشيه والجلود المتميزة من حقائب السيدات، وغيرها من المنتجات المتميزة.

وقال رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، أن التعاون مع نادي الزمالك في إقامة وتنظيم المعرض داخله، يأتي فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة بما يعزز الطلب على المنتج المحلى تدعيما للاقتصاد الوطنى لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة وتنظيم عدد من المعارض داخل مختلف الأندية المصرية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قطاعات أخري كالبنوك في إطار الترويج للمنتج الحرفي التراثي المصري.



افتتاح معرض ديارنا



إكسسوارات معرض ديارنا



جانب من افتتاح المعرض



جانب من الإكسسوارات