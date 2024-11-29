الامارات | أمطار وانخفاض في الحرارة خلال عطلة الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأيام الأربعة المقبلة، بدءاً من اليوم، تراجعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من الدولة.

وذكر المركز في نشرته عن طقس اليوم، أنه سيكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ويكون مضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الجو سيكون غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً غداً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و50 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس بعد غد غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة، وتراوح سرعتها بين 15 و45 كم/س، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق خصوصاً الشمالية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.