الامارات | الإمارات الأولى عالمياً في «مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحقيق الإمارات عدداً من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي «إنجازات مستدامة»، أبرزها المركز الأول عالمياً في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة والطلاب الدوليين لسنة 2024، وتصنيف 12 جامعة إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة عالمية، وتحقيق 75% ارتفاعاً في نِسَب البرامج الحاصلة على اعتمادات دولية عام 2024، وتسجيل 95% ارتفاعاً في نسبة الطلبة المبتعثين الملتحقين بالجامعات المتميزة لسنة 2023، مشيرة إلى أن الدولة تضم 123 مؤسسة تعليم عالٍ، توفر 1500 برنامج أكاديمي، وبها 165 ألف طالب مسجلون في الجامعات.

وتفصيلاً، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بأن أبرز إنجازاتها المستدامة تتضمن تحقيق الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نسبة السكان الحاصلين على مؤهلات تعليمية على مستوى التعليم العالي 2023، والأولى عربياً في مؤشر نسبة الإنفاق على التعليم العالي 2023، والأولى عربياً في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي 2024، والأولى عربياً في عدد الباحثين لكل مليون نسمة 2024، كما 170% ارتفاعاً في الناتج البحثي للمنشورات العلمية في الدولة 2018 - 2023.

وأكدت الوزارة المضي قدماً في تطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بجودة مخرجاتها من خلال رفع كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وربط برامجها الأكاديمية باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق العمل، موضحة أنها ترتكز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية، والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية، وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات، بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت الوزارة دعمها لزيادة فرص التعليم العالي للطلبة، بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الـ12 إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، بحيث تصبح الجامعات شريكاً في رفع مهارات وقابلية توظيف الطلبة.

وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول على الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.

وأضافت أن مؤسسات التعليم العالي أصبحت تملك المرونة لتحديد معايير القبول، بما يتناسب مع اشتراطاتها الأكاديمية، وبما يمكنها من استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وعليه تقع مسؤولية تحديد معايير القبول على مؤسسات التعليم العالي.

. 165 ألف طالب مسجلون بالجامعات الإماراتية.

. %95 زيادة الطلبة المبتعثين الملتحقين بالجامعات المتميزة لعام 2023.