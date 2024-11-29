ماجد المصري ومحمد لطفي ومحمد شاهين يشاركون في عزاء والد زوجة حمادة هلال

ميرنا وليد - بيروت - حرص عدد من الممثلين على حضور عزاء والد زوجة الفنان المصري حمادة هلال في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، حيث تواجد الفنان ماجد المصري، ومحمد شاهين، وهاني محروس، وكان قد تم تشييع جثمان والد زوجة حمادة هلال، وحضر الجنازة عدد من الممثلين مثل إبراهيم حسن وزوجته، محمد لطفي، وأحمد عصام، وقد نعى حمادة هلال والد زوجته عبر صفحته داعياً له بالرحمة والمغفرة، كما نشرت زوجته أسما سميح كلمات مؤثرة قبل وفاة والدها بساعات، حيث أعربت عن حزنها الشديد بعد أن أخبرها الأطباء بأن حالته الصحية حرجة، معبرة عن رضاها بقضاء الله رغم الألم الكبير الذي شعرت به.



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