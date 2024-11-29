شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد مصطفى غريب فى كواليس فيلم "درويش" والان مع تفاصيل الخبر

نشر النجم عمرو يوسف خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو طريف، من كواليس فيلم درويش الذي يقوم بتصويره خلال الفترة الحالية، وهو يحتفل بعيد ميلاد الفنان مصطفى غريب مع فريق عمل الفيلم ومن ضمنهم تارا عماد، ومحمد شاهين والمخرج وليد الحلفاوي.

ويقدم النجم عمرو يوسف في فيلم درويش دور ونوعية جديدة في السينما تجمع بين الغموض والجاذبية فى إطار ملىء بالتشويق، حيث يجسد عمرو يوسف دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن بين الفكاهة والمكر في نفس الوقت.

وعن سبب اختياره لهذا الدور، أكد عمرو يوسف في بيان صحفى قائلاً: "ما جذبنى لـ درويش هو طبيعة الشخصية وكيف تأخذك إلى مواقف غير متوقعة، فى قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف"، مضيفاً أن تحضيره للشخصية لم يكن وليد اللحظة، بل استغرق أربع سنوات من العمل مع الكاتب وسام صبري، لخلق شخصية وعالم "درويش" الملىء بالتشويق.

‎فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

‎فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.