شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق بمنزل المخرجة شيرين عادل وتعلق: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب حريق داخل منزل المخرجة شيرين عادل، وشاركت صورة لآثار الحريق على حسابها على "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "ألف حمد وشكر لك يا رب الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".





وكانت المخرجة شيرين عادل حلت ضيفة في ندوة تكريم فريق عمل مسلسل "تيتا زوزو" في الخليج 365 وقالت إن شخصيات مسلسل تيتا زوزو كانت واضحة على الورق الذي كتبه المؤلف محمد عبد العزيز، ولم تأخذ منها أي مجهود، وجميع الشخصيات يحدث فيها تحولات جزرية ستظهر خلال أحداث المسلسل.

وتابعت: "مشاهد الفنانة إسعاد يونس والفنان صلاح عبد الله كنا جميعًا نستمتع بها، لأنهم صنعوا حالة مختلفة، والفنان محمود البزاوي يعتبر هو الشرير في المسلسل وبينه وبين تيتا زوزو صراعات كثيرة، ولكن زوزو دائما كانت تستطيع أن تصنع توازن بين حياتها الشخصية والحياة العملية فزوزو هي شخصية مثالية".

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.