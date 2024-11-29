شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للبحر الأحمر" وهيئة تطوير عسير تعززان الاستثمارات السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الجذب السياحي

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة عسير, بهدف تعزيز ودعم الاستثمارات السياحية الساحلية، وتنمية القدرات البشرية، وحماية البيئة البحرية الساحلية.ومثَّل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع مذكرة التفاهم, رئيسها التنفيذي محمد آل ناصر، فيما مثَّل هيئة تطوير منطقة عسير رئيسها التنفيذي المكلف هاشم الدباغ.وتتناول مذكرة التفاهم تعزيز وتسويق الاستثمارات السياحية ومنح التسهيلات اللازمة لها على ساحل البحر الأحمر بمنطقة عسير، والتعاون في تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة الساحلية، إضافة إلى تحسين وتطوير مواقع ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية وبحث إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة، وتعزيز دور الأصول الثقافية والطبيعية والمعمارية المميزة.ونصت المذكرة على وضع آلية لحماية البيئة البحرية، وزيادة الجذب السياحي، والتعاون في تسويق واستضافة الأحداث المشتركة، إضافة إلى بحث آلية عمل المواءمة بشأن اشتراطات تطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي السياحية، ووضع آلية عمل المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تفعيل مركز عمليات موحد للاستجابة لطلبات السياح والمستثمرين، والتعاون في التخطيط الجغرافي للمناطق البحرية على طول الساحل.ويأتي توقيع المذكرة ضمن مساعي الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتحقيق أهداف الهيئة ومهامها لتعزيز السياحة الساحلية، خصوصًا أن منطقة عسير تتمتع بساحل طوله 125 كم.