شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة تنخفض بالمغرب وترتفع في تونس والان نبدء بالتفاصيل

بورصة تونس

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.09%، عند 14.888,31 نقطة.وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.04%، ليستقر عند 1.212 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.14% بمجموع 1.062,21 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 250 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 759 مليار درهم مغربي.أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07، ليصل عند 9821.5 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 5.2 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار ‏أسهم 12 شركة على ثبات.‏