شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تباين أدائها.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات الخميس، بعد تباين أدائها خلال الجلسة السابقة.وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بمقدار 2.34 نقطة، أو بنسبة 0.46 بالمئة، مسجلًا 507.30 نقطة في نهاية التعاملات.كما أغلق مؤشر (داكس) الألماني على ارتفاع بمقدار 163.98 نقطة، أو بنسبة 0.85 بالمئة، ليصل إلى مستوى 19425.73 نقطة.وصعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 6.47 نقطة، أو بنسبة 0.08 بالمئة، مسجلًا 8281.22 نقطة عند الإغلاق.كذلك ارتفع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 36.22 نقطة، أو 0.51 بالمئة، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 7179.25 نقطة.