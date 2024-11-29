الاقتصاد

بعد تباين أدائها.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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واس - عواصم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تباين أدائها.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات الخميس، بعد تباين أدائها خلال الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بمقدار 2.34 نقطة، أو بنسبة 0.46 بالمئة، مسجلًا 507.30 نقطة في نهاية التعاملات.
مؤشرات الأسهم الأوروبية - اليوم

الأسهم الأوروبية

كما أغلق مؤشر (داكس) الألماني على ارتفاع بمقدار 163.98 نقطة، أو بنسبة 0.85 بالمئة، ليصل إلى مستوى 19425.73 نقطة.
الأسهم الأوروبية - أرشيفية

وصعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 6.47 نقطة، أو بنسبة 0.08 بالمئة، مسجلًا 8281.22 نقطة عند الإغلاق.
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كذلك ارتفع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 36.22 نقطة، أو 0.51 بالمئة، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 7179.25 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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