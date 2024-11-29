شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو للتوسع فى الإنتاج المنزلى متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى دراسة التوسع في الإنتاج المنزلى الصغير والمتناهى الصغر، وذلك على مستوى المنتجات السهلة وغير المعقدة تكنولوجيا.

وقال السقطى، في تصريح له، إن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك كافة أفراد الأسرة فى عمليات التصنيع البسيطة التى يمكن معها توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية العامة للدولة، إلى جانب دعم فئات كثيرة من الفئات المجتمعية التى تحتاج الدعم والتدريب .

ويري السقطى، أن هناك ضرورة لتشكيل لجان فنية متخصصة تساعد المصنعين على إختيار خطوط الإنتاج والماكينات المطلوبة لمشروعهم، بما يتوافق مع أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعى فى الصناعة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم .

ويرى السقطى، أن العالم أجمع يشهد موجات تضخمية وارتفاع فى الأسعار وتطور سريع فى التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالشحن والتأمين، وهو ما يفوق قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، مما يستدعى تدخل الدولة بضخ استثمارات فى استيراد الماكينات المطلوبة للتصنيع وطرحها فى الأسواق بتسهيلات بالعملة المحلية سيكون له عظيم الأثر على خطة تطوير الصناعة وسيخفف من حدة التضخم فى السوق بعد زيادة الإنتاج وعدم تحميل المصنعين أعباء وتكاليف السفر والتعاقد والشحن والتدريب .