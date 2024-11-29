شكرا لقرائتكم خبر عن "الحارثي" يبحث الفرص الاستثمارية لمعرض مستقبل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

معرض مستقبل الإعلام

الدمام - شريف احمد - شارك رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بحضور وكيل محافظ الهيئة لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي فواز بن رافعة، والملاحق التجارية في سفارات المملكة في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا.وتناولت الورشة الفرص الاستثمارية النوعية لمعرض مستقبل الإعلام "FOMEX"، الذي يمثل منصة رائدة لتطوير الإعلام ومواكبة أبرز تقنياته الحديثة والعالمية.واستعرضت المحاور سُبل تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لتطوير البنية التحتية الإعلامية، ودعم الابتكار في مجال التقنيات ذات الارتباط بالإعلام، تعزيزًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للإبداع الإعلامي والتكنولوجي.وأكد الحارثي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين معرض مستقبل الإعلام والهيئة العامة للتجارة، ما يسهم في استقطاب الاستثمارات ودعم صناعة الإعلام الوطني، لاسيما في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف التحول الرقمي والإبداع في القطاع الإعلامي.وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة الإذاعة والتلفزيون في مد جسور التعاون وتحقيق التكاملية بين الطرفين بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز دور الإعلام كمحرك رئيسي للتنمية والتطور في المملكة.