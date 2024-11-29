الامارات | العثور على متحجرة تمساح عمرها 10 ملايين سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض علماء متحجرات، أمس، في البيرو، متحجرة نادرة لتمساح بحري صغير، يعود تاريخها إلى ما قبل 10 إلى 12 مليون سنة، عُثر عليها في صحراء أوكوكاجي التي تُعد أكبر مقبرة في العالم لمتحجرات العصر الميوسيني.

وقال عالم المتحجرات المتخصص في الفقاريات، ماريو غامارا: «هذه المرة الأولى التي نعثر فيها في البيرو على متحجرة صغيرة من هذا النوع».

وأوضح أنّ هذه القطعة عبارة عن «متحجرة لبيسكوغافياليس»، وهو تمساح غاريال، كان موجوداً في البيرو قبل 10 إلى 12 مليون سنة، مشيداً بالحالة الممتازة لحفظها.

ولهذه التماسيح شكل جمجمة وفك يختلف عن تلك الخاصة بالتماسيح الحالية، وقال غامارا: «تتميز بخطم طويل، ويعتمد نظامها الغذائي على الأسماك بشكل كامل».

وقبل نحو 30 عاماً، عُثر على متحجرات لأسماك قرش عملاقة وحيتان يصل طولها إلى 20 متراً.