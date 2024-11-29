مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن أبرز المتحدثين في دورته الرابعة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة المتحدثين الذين سيشاركون في الجلسات الحوارية ضمن دورته الرابعة التي ستُعقد في مدينة جدة من 5 إلى 14 كانون الأول 2024.
تشمل القائمة مجموعة من الممثلين البارزين مثل الممثلة المصرية منى ذكي، فيولا ديفيس، مايكل مان، و محمد سامي، بالإضافة إلى نجوم من تركيا و الهند مثل إنجين ألتان دوزياتان وكارينا كابور خان.
كما سيشارك أندرو غارفيلد في "سوق المواهب" بجلسة حوارية، و ترأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج العالمي سبايك لي.
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