إبن فنان تركي يعزف مع أصالة وهي تغني في تحضيرات حفلها بالكويت

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة أصالة نصري تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار مقطع فيديو لها أثناء تحضيراتها لحفلها في الكويت، ظهرت أصالة في الفيديو وهي تؤدي أغنية "أكتر" بجانب الطفل جونيور، إبن الفنان التركي أيتاش دوغان، الذي أبدع في عزف آلة القانون، بينما جلست أصالة على الأرض تغني بإنسجام مع عزفه، الفيديو كان جزءًا من بروفة حفلها في "الأرينا كويت"، ضمن فعاليات موسم شتاء الكويت.



يُذكر أن أصالة كانت قد أحيت حفلًا مميزًا في موسم الرياض، قدمت خلاله أكثر من 20 أغنية، شملت أعمالًا شهيرة لها وأخرى لأسماء كبيرة مثل طلال مداح وراشد الماجد وأسمهان.