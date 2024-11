 ماريتا ودانا والوليد يحتفلون بيوم ميلاد والدهم الفنان عاصي الحلاني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - وجّه أولاد الفنان عاصي الحلاني ماريتا ودانا والوليد رسائل معايدة لوالدهم بمناسبة يوم ميلاده حيث نشروا صوراً تجمعهم به وكتبوا له عبارات تهنئة معبرة.

اختارت ماريتا صورة تجمعها بوالدها من حفل زفافها

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة من حفل زفافها جمعتها بوالدها عاصي الحلاني وهما يتبادلان نظرات المحبة والعاطفة بين الأب وابنته. وكتبت ماريتا الحلاني على الصورة التي وضعتها على خلفية أغنية "عرس قلبي" التي أهداها إياها والدها في حفل زفافها من كميل أبي خليل، Happy birthday يا روحي". ووضعت إيموجي القلب الأحمر.

ماريتا الحلاني توجّه معايدة لوالدها عاصي الحلاني- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

دانا الحلاني لوالدها: يوم ميلاد سعيد لأحلى إنسان على هذا الكوكب

أما الشيف والمؤثرة على السوشيال ميديا دانا الحلاني فاختارت صوراً وهي في أحضان والدها عاصي الحلاني الذي عانقها وهو سعيد ويضحك، من حفل خطوبتها من آلان سعد الذي تم منذ بضعة أشهر ووضعت تعليقاً في منتصف الصور " happiest birthday to the sweetest human being on this planet love you more than everything (يوم ميلاد سعيد لأحلى إنسان على هذا الكوكب، أحبك أكثر من كل شيء).

دانا الحلاني توجّه معايدة لوالدها عاصي الحلاني- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

الوليد الحلاني: ينعاد عليك ابو الوليد بحبك



في حين نشر الفنان الوليد الحلاني صورة جمعته بوالده الفنان عاصي الحلاني وهو يعانقه. وكانا يرتديان ملابس مشابهة باللون الأسود. وعلق الوليد على الصورة التي تختصر كل الحب والسعادة بين الأب وابنه والفخر الذي يشعر به الفنان عاصي الحلاني تجاه ابنه الوليد الحلاني وخطواته الناجحة في عالم الغناء، "ينعاد عليك ابو الوليد، بحبك". فردّ عليه الفنان عاصي الحلاني "حبيبي". وشاركتهم كوليت الحلاني التعليق بوضع إيموجي القلب الأحمر، واحد لزوجها الفنان عاصي الحلاني وآخر لابنها الفنان الوليد الحلاني. وجاءت تعليقات المتابعين بتوجيه أجمل العبارات للفنان عاصي الحلاني بيوم ميلاده، متمنين من الله أن يحفظ الأب والابن لبعضهما ومن هذه التعليقات: " الله يخليكم لبعض"، و"ماشالله منورين الله يسعدكم وجعلكم مصدر سرور وسعادة لبعضكم البعض"، وتمنوا للفنان عاصي الحلاني دوام الصحة والسعادة والنجاح.

