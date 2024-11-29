شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يكرم إلهام شاهين وسلمى الشماع بحفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في حفل افتتاح دورته الرابعة، مساء الخميس بدار الأوبرا المصرية، كلا من الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والمخرج أحمد نادر جلال والإعلامية سلمى الشماع.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية برئاسة الكاتب والناقد السينمائى د. ياسر محب، ووضع المهرجان مجسمات لعدد من نجوم الزمن الجميل والحالي في بداية الدخول في استقبال الضيوف، حيث ظهر كل من السيدة أم كلثوم والفنانة الكبيرة فيروز وخالد صالح وإلهام شاهين من خلال مجسات تم وضعها لتزين حفل الافتتاح.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة عضوية كل من الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن والنجمة المغربية هدى الإدريسى، والمنتجة والمخرجة التونسية عبلة الأسود، والموسيقار المصرى خالد حماد والناقدة الألمانية بريجيت بولاد والمؤرخ اليونانى ينى ملارخونيديس. كما يترأس المنتج الفلسطينى الكبير حسين القلا مسابقة الأفلام الروائية و التسجيلية القصيرة، بعضوية النجمة التونسية عائشة عطية والنجم المصرى تامر فرج.

ويترأس المخرج أحمد رشوان لجنة تحكيم مسابقة ١,٢,٣ سينما بعضوية الكاتبة والسيناريست شهيرة سلام والمخرجة سلمى زكى، بينما تترأس الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالى للسينما مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، بعضوية الدكتور معتز الشحرى والدكتورة ليلى فخرى، ويترأس المخرج أشرف فايق مسابقة أفلام "الجيل زد" لأفلام شباب الدارسين والطلبة، بعضوية مدير التصوير أيمن أبو المكارم والناقد محمد الروبى.

وقال د. ياسر محب أن المهرجان يسعى فى دورته الجديدة إلى تنشيط وتعزيز الفن السابع المصرى، مع فتح قنوات نقاش وتبادل ثقافى سينمائى جديدة وفعالة، تسهم بدورها فى دعم جهود الدولة لتنشيط حالة الوعى الفنى ودعم القوى الناعمة المصرية،و إثراء الحركة السينمائية والإبداعية والثقافية فى مصر.. فضلاً عن السعى إلى جذب أنظار العالم إلى مصر بوصفها دولة مؤسسة ورائدة فى منظمة الفرنكوفونية و متصلة بمختلف أنشطتها، من خلال التنافس المحمود بين نخبة من كبار الفنانين وصناع السينما بمصر والعالم من خلال المهرجان، مشيراً إلى أن الفعاليات سوف تقام بقاعات دار الأوبرا المختلفة، ومنها المسرح الصغير وسينما الهناجر وقاعتى سينما الحضارة ومركز الإبداع الفنى، لكى يستمتع بها الجمهور.

كما يستهدف تحقيق قيمة مضافة للساحة السينمائية والثقافية والإبداعية فى مصر، من خلال خلق مساحة للتعلم والنقاش والإطلاع والمشاركة، عبر تنمية وتنشيط تذوق الجمهور بمختلف اهتماماته لأشكال وإبداعات وموضوعات سينما الدول الفرنكوفونية.. مع إحداث حالة من الحراك الفنى والثقافى والتنويرى، من خلال جذب أشكال من السينما والأدب غير منتشرة بالضرورة فى دور العرض السينمائية والساحة الثقافية المصرية، وهى الثقافة الفرنكوفونية.



إلهام شاهين من افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية



الفنانة إلهام شاهين



تكريم إلهام شاهين



افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية



تكريم الهام شاهين وسلمي الشماع