شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على عروض مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبى بأول أيامه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا على عروضه فى أولى أيامه والتى تعرض فى سينما زاوية وسينما الزمالك، وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.

ويضم برنامج البانوراما لهذا العام ما يقرب من أربعين فيلمًا، موزعة على خمسة أقسام متنوعة. كما يتضمن البرنامج الموازي مجموعة من النقاشات والندوات وورش العمل، حيث سيتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، بالإضافة إلى بعض العروض المختارة في جيزويت الإسكندرية، وجيزويت المنيا وغيرها.

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك). ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

ومن ضمن شركاء البانوراما هذا العام: المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.



المخرجة ماريان خوري



جمهور مهرجان بانوراما الفيلم الاوروبي



إقبال على عروض مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي