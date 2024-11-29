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الامارات | أنشيلوتي واثق بمبابي.. وتأهل ريال مدريد

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ليفربول - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد الإسباني بطل مسابقة لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، ثقته بمهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وتأهل النادي الملكي رغم صعوبة مهمته، عقب الخسارة أمام الإنجليزي صفر-2، أول من أمس، في الجولة الخامسة.

واعترف أنشيلوتي عقب المباراة بأن مبابي، الذي أهدر ضربة جزاء، يمر حالياً بفترة معقدة، وقال: «عندما تكون مهاجماً، فأنت تريد التسجيل والحصول على الثقة، أعتقد أن هذه لحظة صعبة بالنسبة لمبابي، سندعمه ونمنحه الحب»، وأضاف: «لا ينبغي أن نلومه على إضاعة ركلات الترجيح، فالناس يهدرون ركلات الترجيح، وهذا يحدث كثيراً».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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