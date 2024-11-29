الامارات | أنشيلوتي واثق بمبابي.. وتأهل ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد الإسباني بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، ثقته بمهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وتأهل النادي الملكي رغم صعوبة مهمته، عقب الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي صفر-2، أول من أمس، في الجولة الخامسة.

واعترف أنشيلوتي عقب المباراة بأن مبابي، الذي أهدر ضربة جزاء، يمر حالياً بفترة معقدة، وقال: «عندما تكون مهاجماً، فأنت تريد التسجيل والحصول على الثقة، أعتقد أن هذه لحظة صعبة بالنسبة لمبابي، سندعمه ونمنحه الحب»، وأضاف: «لا ينبغي أن نلومه على إضاعة ركلات الترجيح، فالناس يهدرون ركلات الترجيح، وهذا يحدث كثيراً».