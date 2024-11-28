الفرنسي كامافينغا ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : انضم لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى قائمة الإصابات الطويلة لريال مدريد الإسباني، جراء تعرضه لاصابة في فخذه خلال خسارة فريقه أمام ليفربول الإنكليزي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان "شُخّصت إصابة اللاعب بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى وستتابع تطور حالته"، من دون الكشف عن مدة غيابه.

ووفقا لتقارير الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب كامافينغا الذي سبق وأصيب في ركبته في أيلول/سبتمبر الماضي، عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الدقيقة 56 بسبب الإصابة عينها التي أبعدت زميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب لأسابيع عدة.

وتعجّ عيادة ريال مدريد بالمصابين لفترات طويلة، بمن فيهم القائد داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو اللذان يعانيان من إصابات خطيرة في الركبة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والإنكليزي جود بيلينغهام والمغربي إبراهيم دياس أنهوا المباراة وهم يشعرون بآلام وسيخضعون لفحوصات طبية الجمعة.