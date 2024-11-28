القوى الأمنية تقطع طريق قصر العدل تزامنا مع جلسة محاكمة قتلة بشير الجميل

قطعت ​القوى الأمنية​ الطريق من ​قصر العدل​ باتجاه ​الطيونة​ تزامناً مع التئام جلسة المجلس العدلي التي تبحث في قضية بشير لبجميل منعا لوقوع اشكال. يذكر ان المجلس العدلي التام برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لمتابعة النظر في جريمة إغتيال رئيس الجمهورية الاسبق بشير الجميّل ورفاقه في 14 أيلول 1982. وستُخصص الجلسة لمرافعة وكلاء الجهة المدعية في هذه القضية، بعد أن جرّدت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة المتهم الرئيسي حبيب الشرتوني من حقوقه المدنية، وشريكه المتهم الآخر نبيل العلم.

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