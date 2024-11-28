تلقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي وجرى عرض لآخر التطورات بخاصة لناحية إعلان وقف إطلاق النار في لبنان والدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
واكد الجميّل "موقف الكتائب بضرورة أن تشكل هذه التحوّلات فرصة حقيقية للتوصل إلى حلّ نهائي في لبنان يمنع تكرار ما حصل"، مشددًا على "دور الجيش في المرحلة المقبلة وأهمية انتشاره في كل المناطق اللبنانية للقيام بدوره في تثبيت الأمن والاستقرار".
وأكد رئيس الكتائب لعبد العاطي "رفض اللبنانيين العودة إلى المرحلة السابقة وإصرارهم على بناء بلد على أسس متينة يتساوى فيها كل أبنائه تحت سقف الدستور والقانون، شاكرًا لجمهورية مصر العربية اهتمامها بلبنان ودعمها لشعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكتائب تلقى اتصالًا من وزير الخارجية المصرية: لبنان يرفض العودة إلى المرحلة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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