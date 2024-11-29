شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال خيمة للنازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر الخميس إلى 42 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.

وأشارت المصادر الطبية الفلسطينية إلى أن 37 منهم استشهدوا وسط وجنوب القطاع. القصف المدفعي والجوي وتواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على منازل الفلسطينيين في جباليا والنصيرات والبريج وخان يونس ورفح، مخلفًا أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من رام الله ونابلس وقليقيلية وطولكرم و جنين، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل والاعتداء على سكانها.