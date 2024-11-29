طرح البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" إستعدادًا لعرضه في في هذا الموعد

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ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" البوستر الرسمي له إستعدادًا لطرحه في دور العرض في 18 كانون الأول المقبل.
يظهر في البوستر الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز مع كل من الممثلة المصرية دينا الشربيني وياسمين رئيس، وتدور أحداث الفيلم حول دكتور أحمد، الذي يقدم نصائح عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن بناء الشخصية والسعادة الزوجية، بينما يواجه مشاكل في حياته الشخصية ويتفاجأ عندما تعرض زوجته عليه الزواج من صديقتها، يشارك في الفيلم أيضًا حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي.
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