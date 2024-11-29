شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة إنسانية وإبادة جماعية.. العالم يحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى العالم اليوم الموافق 29 نوفمبر 2024 باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، تزامنا مع حرب شرسة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أبناء الشعب الفلسطينى سواء فى غزة أو الضفة الغربية أدت إلى استشهاد 44.330 شخصا و104.933 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

تدورفعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 نوفمبر، فى مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما فى مكاتبها في جنيف وفيينا بناء على قرار الجمعية العامة رقم 32/40B في ديسمبر 1977، وهو احتفال رسمى فى ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2)، في 29 نوفمبر 1947، الذى ينص على تقسيم فلسطين، وبناءً على قرار من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين رقم 60/37 والذي صدر بتاريخ 1 ديسمبر 2005، إعتماد تنظيم معرض سنوى عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن، في إطار الاحتفال باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

في هذا اليوم تعقد إجتماعات خاصة في مقر الأمم المتحدة ومكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين، ويشمل الاحتفال أيضا مناسبات ثقافية، وفي مواقع أخرى، تنظم هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع مراكز الأمم المتحدة للإعلام، أنشطة متنوعة فى مختلف أنحاء العالم، وقد جرت العادة أيضا على أن تُجرى الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشتها السنوية بشأن قضية فلسطين فى ذلك اليوم.

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يأتى للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غيرالقابلة للتصرف على الوجه الذى حددته الجمعية العامة، وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة أعطت حماية للاشخاص المدنيين في وقت الحرب وحظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة وقررت الحمايه الواجبة للمستشفيات المدنية ونقل الجرحى وحماية الأطفال.