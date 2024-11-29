شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى خيمة نازحين فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الخميس/، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلى على خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين خلف مسجد أبو مطر جنوب غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 44 ألفًا و330 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و933 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.