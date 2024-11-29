شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كوريا الجنوبية يتبنى قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، قرارا يدعو إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة .

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، حث القرار إسرائيل وحماس على وقف جميع الأعمال العدائية والهجمات العشوائية، داعيا الجانبين إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار .

كما دعا القرار إسرائيل إلى ضمان وصول مساعدات إنسانية سريعة وواسعة النطاق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفورى عن الرهائن المحتجزين داخل غزة .