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برلمان كوريا الجنوبية يتبنى قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد -  تبنت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، قرارا يدعو إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة .

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، حث القرار إسرائيل وحماس على وقف جميع الأعمال العدائية والهجمات العشوائية، داعيا الجانبين إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار .

كما دعا القرار إسرائيل إلى ضمان وصول مساعدات إنسانية سريعة وواسعة النطاق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفورى عن الرهائن المحتجزين داخل غزة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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