الامارات | الوحدة بحاجة إلى «الحظ» و«الاستقرار الفني» للفوز بالدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد رياضيون أسباب إخفاق فريق الوحدة في المنافسة على لقب الدوري منذ 14 عاماً، على الرغم من البداية الجيدة في كل موسم، وقدرته على صناعة اللاعبين المميزين، مؤكدين أن الفريق يعاني عدم الاستقرار الفني على صعيد اللاعبين والمدربين، إضافة إلى تفريطه في عدد من النجوم، مشددين على أن الفريق كذلك افتقد عامل الحظ الذي لو كان حاضراً مع «أصحاب السعادة» لفاز بالبطولة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «الوحدة مطالب في الموسم الحالي بتحقيق لقب الدوري، في الوقت الذي تتشتت الفِرَق المرشحة للقب بالمنافسات الخارجية».

ويحتل الوحدة المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري حالياً برصيد 15 نقطة، متأخراً بفارق ست نقاط عن الشارقة «المتصدر»، ويسعى جاهداً للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.

التفريط في آلان

أكد المدرب المواطن، عيد باروت، أن «مشكلة الوحدة المستمرة هي التفريط في اللاعبين المميزين، كما حدث في حالة الاستغناء عن المهاجم السوري عمر خريبين، في الموسم قبل الماضي، ثم استعاده لاحقاً، وهو حالياً هداف الدوري، إضافة إلى الرغبة في التفريط بالحارس محمد الشامسي منذ بداية الموسم، إضافة إلى طحنون الزعابي، وهذه كلها أمور تؤثر في مشوار الفريق بالبطولة».

وقال باروت: «الوحدة دائماً يقدم لاعبين مميزين للدوري، لكن سرعان ما نجد هؤلاء اللاعبين يتركون الفريق، فالحارس محمد الشامسي كان سيترك الفريق بداية الموسم، وهو من أفضل الحراس حالياً، وحصل على نجم الجولة الماضية، وكذلك عمر خريبين حالياً هو هداف الدوري وقد تركه الفريق من قبل، وكنت أتمنى الاستقرار على اللاعب البرازيلي آلان الذي يفتقده (العنابي) في الارتكاز حالياً، فالفريق كان في حاجة كبيرة له حالياً، وكان هناك اللاعب ماغراو أيضاً من اللاعبين المميزين، وقد تم التفريط فيه».

وأضاف: «الوحدة لديه ميزة مهمة هذا الموسم، وهي عدم المشاركة في أي بطولة خارجية، كما أنه خرج من مسابقة كأس رئيس الدولة، ما يعني أن منافسته على بطولة الدوري هذا الموسم مهمة جداً، وعليه استغلال انشغال المنافسين بالبطولات الخارجية، والتعامل مع المباريات بالقطعة، وتحقيق الفوز في كل مباراة بأي شكل، فنوعية اللاعبين الموجودين مميزة في مختلف الفئات والخطوط».

وختم باروت: «الدوري ينقسم هذا الموسم إلى فئتين، فأول سبعة فِرَق ستكون المنافسة بينها قوية، أما الفئة الثانية فستكون بينها منافسة قوية على المراكز والبقاء».

الاستقراران الفني والإداري

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، المحلل الفني عبدالرحمن محمد، أن المشكلة الكبرى التي يعانيها الوحدة في الفترة الماضية هي الاستقرار الفني على مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن «الفريق كان يعاني معضلة كبرى بسبب كثرة التغييرات على مستوى الجهاز الفني واللاعبين الأجانب أيضاً».

وقال: «أي فريق يواجه تغييرات مستمرة يعاني في المباريات، وهو ما ظهر على الفريق في السنوات الماضية، وحتى على مستوى الأجانب، يوجد الكثير من التغييرات، ما يؤثر في مستوى الفريق، ويجعله متذبذباً من مباراة إلى أخرى».

وأضاف: «هذا الموسم هناك نوع من الاستقرار من قبل مجلس إدارة الوحدة، وعلى الفريق عدم إجراء تغييرات كثيرة، إضافة إلى مستوى اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فهم صراحة مميزون، ويخدمون الفريق بشكل جيد، ومنهم أحد المنافسين على لقب هداف الدوري، عمر خريبين، وأعتقد أن احتياجات الفريق تم التعامل معها بشكل جيد، كما تمت تكملة كل الخطوط، فأصبحت مترابطة، وكل خط يوجد به لاعبون مميزون، وهذا ما يزيد من الفاعلية الجيدة للأداء».

وتابع عبدالرحمن محمد: «يحتاج الوحدة في بعض المباريات إلى عامل التوفيق والحظ، لكن بشكل عام الفريق مكتمل إلى حد كبير في هذا الموسم، ومترابط، ويقدم مباريات جيدة».

الاستعداد الجيد

بدوره، أكد المحاضر الآسيوي، عبدالله حسن، أن «أي فريق يبحث عن المنافسة على لقب الدوري يجب أن يستعد جيداً للمنافسة الطويلة على لقب البطولة، خصوصاً أن هناك الكثير من المتغيرات التي تحدث خلال الموسم، ويجب على هذه الفِرَق الاستعداد الجيد للمنافسة، وتخطيها بكل الطرق».

وقال: «الأمر ليس متعلقاً بفريق الوحدة فقط، وإنما أي فريق يبحث عن المنافسة، فالوحدة دائماً ما يقوم بتغييرات قوية وتعاقدات مميزة على مستوى اللاعبين، لكنه لا يستطيع تحقيق لقب البطولة، وهناك أمور تتحكم في البطولة، منها نوعية اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وهي أمور مهمة في البطولات، مثل أن يكون لديك لاعب هداف يحسم كل مباراة، ولاعب وسط تكتيكي، ومدافع بمواصفات جيدة يخلق التوازن في خط الدفاع، وكلها أمور تتحكم في المنافسة على اللقب». وتابع: «لا يوجد سبب واضح لابتعاد الوحدة عن لقب الدوري، قد لا يحالف التوفيق اللاعبين الأجانب أو حتى المدرب في تغييراته، بمعنى أن يدفع بلاعب جيد في وقت مهم من المباراة، لكن لا يوفق اللاعب، ويصبح المدرب هو السبب، كما لا يوجد سبب مقنع لغياب الفريق عن المنافسة والفوز بلقب الدوري».

. «العنابي» استغنى عن خدمات المهاجم خريبين قبل أن يستعيده ويصبح هداف الدوري.

. 15 نقطة جمعها الوحدة في الدوري الموسم الحالي، بفارق 6 نقاط عن الشارقة «المتصدر».

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