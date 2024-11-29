شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بعد انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة المحاسب محمد عبد المقصود، وذلك عقب انتهاء انتخابات الاتحاد 22 نوفمبر الجاري.

تناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة رفع الأثقال، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.

كما تطرق اللقاء إلي ضرورة مراجعة ومتابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والعمل على إنشاء قاعدة عريضة لممارسي اللعبة.

في البداية، تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقة الجمعية العمومية، متمنيًا التوفيق لرياضة رفع الأثقال فيما هو قادم.

وجدد وزير الرياضة تأكيده على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية.

ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

وأشار الوزير إلي دعم الوزارة المستمر في دعم كافة الاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها، خاصة أن رفع الأثقال إحدى الرياضات التي تمتلك فيها مصر تاريخاً وإمكانيات مميز، مما يعكس رؤية طموحة لتطوير الرياضة ككل.

فيما تقدم محمد عبد المقصود رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم واللامحدود لمنظومة لرفع الأثقال في مصر والعمل علي توسيع قاعدة الممارسة.



وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال



وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال



وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال



وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال



وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال