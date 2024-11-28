شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يعلن تغريم إمام عاشور مليون جنيه رسميا.

الأهلى يعلن تغريم إمام عاشور مليون جنيه رسميا

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه، بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى يوم الثلاثاء الماضى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في اللقاء.

منتخب مصر يتراجع للمركز الـ33 فى تصنيف فيفا لشهر نوفمبر

تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للمركز الـ33 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لمنتخبات العالم خلال شهر نوفمبر الجارى.

تأجيل مباراة الأهلى وسموحة فى دورى nile بسبب قرار كاف

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري بعد تحديد موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

بدر حامد: مجلس الزمالك يفتح تحقيقًا فى اختفاء عقد عمر خضر

أكد بدر حامد، رئيس قطاع ناشئى نادى الزمالك أنه سيتم فتح تحقيق فى أزمة اختفاء عقد بيع عمر خضر لاعب الفريق إلى نادى زد، بعدما كثف المسئولون البحث عن العقد لدراسة جميع بنوده ومعرفة حقوق القلعة البيضاء.

مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة 2024 – 2025 بمشاركة الأهلى والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات النسخة الجديده من عمر بطولة كأس رابطة الأندية لموسم 2024 – 2025 كاملة.

اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد نتائج انتخابات مجالس إدارات 17 اتحادا رياضيا

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس نتائج انتخابات مجالس إدارات 17 اتحادا رياضيا أولمبيا وغير أولمبى، بعدما حازوا على ثقة الجمعيات العمومية خلال الانتخابات التى بدأت منذ 6 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ميكالى يطالب اتحاد الكرة بمعسكر لمنتخب الشباب فى يناير المقبل

طالب البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بمعسكر لشباب الفراعنة فى يناير المقبل، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم أفريقيا للشباب.