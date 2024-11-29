شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة الدور التمهيدى الثانى من كأس مصر الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة المصري الأندية بموعد قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر والتي تقام يوم الاثنين المقبل، ومن المنتظر أن تشهد القرعة مواجهات مثيرة بين الفرق المتأهلة، مما يزيد من الإثارة والتشويق للمسابقة.

يشارك في قرعة الدور التمهيدي الثاني أندية مصر للتأمين، النصر، إيسترن كومباني، الشمس، تيم إف سي، النجوم، العبور، الإنتاج الحربي، جمهورية شبين، صيد المحلة، مالية كفر الزيات، الشرقية، دلفي، الأولمبي، أصحاب الجياد، الحمام، المريخ، 6 أكتوبر بشمال سيناء، جنوب سيناء، مسار، مدينة مصر، المرج، الطيران، النصر للتصدير، المعادي واليخت، سمارت، قليوب، رع، اتحاد بسيون، بدر، بورتو السويس، إيسترن أليكس، لواسطى، تليفونات بني سويف، المنيا، أسمنت أسيوط، الألومنيوم، النصر للتعدين، كيما أسوان، سيلا، أهلي الغرق، جولدن جيت.

وكانت قرعة الدور الأول التمهيدي لمسابقة كأس مصر 2024/2025، التى أقيمت بمقر اتحاد الكرة بحضور مسئولى إدارة المسابقات ومندوبى الأندية، أسفرت عن المواجهات التالية:

اتحاد الشرطة والشرقية للدخان بالإسكندرية

دلفى والتربية والتعليم

الأوليمبى وسمنود

مصر للتأمين وشباب سمنود

النجوم وشباب بطا

الإنتاج الحربى والبطل الأوليمبى

الو إيجيبت والنصر للتصدير

أصحاب الجياد ونيو جيزة

الشمس وإسكو

ميجاسبورت واتحاد بسيون

طلائع الأسطول ومدينة نصر

النصر وحدائق الأهرام

جمهورية شبين ورأس البر

تيم اف سى وحلوان العام

العبور والصيد بالدقى

بنها وشباب قليوب

صيد المحلة وشباب قلين

بورفؤاد وبورتو السويس

6 أكتوبر بشمال سيناء وإسكندرية للبترول

مالية كفرالزيات وبلبيس

الحمام وهليوبوليس

دمنهور وسمارت

بايونيرز والمرج

البلاستيك ورع

دكرنس والطيران

جنوب سيناء وشربين

المريخ ومنية سمنود

نجمة سيناء وبدر

الشرقية وشباب قسطا

ايسترن كومبانى وأهلى الملاحة

ليفيلز والمعادى

نجوم مصر وسيلا

المقاصة وجولدن جيت

تليفونات بنى سويف بنى سويف

مسار وعاملين غارب

الواسطى وشباب سنورس

الفيوم وأهلى الغرق