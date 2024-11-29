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شكرا لقرائتكم خبر عن "نصنع الغد".. المملكة تستضيف منتدى حوكمة الإنترنت 15 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة الدورة الـ 19 من منتدى حوكمة الإنترنت (الرياض 2024)، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف مشارك من 160 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي.
ويشهد انعقاد حوالي 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وإيجاد الحلول له، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ومن المقرر أن ينعقد المنتدى تحت شعار "نبتكر معًا لنصنع الغد"، وستتمحور أجندة أعماله حول أربعة محاور رئيسة، هي: (تسخير الابتكار وموازنة المخاطر في الفضاء الرقمي، وتعزيز المساهمة الرقمية في السلام والتنمية والاستدامة، والنهوض بحقوق الإنسان والشمولية في العصر الرقمي، وتحسين الحوكمة الرقمية للإنترنت الذي نريده)؛ للوصول إلى فهم مشترك حول كيفية تعظيم فرص الاستفادة من شبكة الإنترنت العالمية، ومعالجة المخاطر والتحديات المحتملة؛ بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعكس التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية السعودية في التزامها بالاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي، مع معالجة التحديات المصاحبة له، وتعزيز السلام العالمي والاستدامة من خلال الأدوات الرقمية.
وللتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات، زيارة الموقع الإلكتروني لمنتدى حوكمة الإنترنت 2024 من هنا.
ويشهد انعقاد حوالي 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وإيجاد الحلول له، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
منتدى حوكمة الإنترنتوقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه: "إن منتدى حوكمة الإنترنت (الرياض 2024) يمثل منصة استثنائية تشاركية في عصر الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون الرقمي الدولي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والرياديين والمبتكرين، مؤكدًا أنَّ المنتدى يوفِّر فرصة لتبادل الأفكار لتعزيز نمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات، داعيًا المهتمين إلى زيارة الرياض، والإسهام الفاعل في بناء حوكمة إنترنت مبتكرة، وتشكيل مستقبل رقمي مزدهر ومستدام من أجل خدمة البشرية.
ومن المقرر أن ينعقد المنتدى تحت شعار "نبتكر معًا لنصنع الغد"، وستتمحور أجندة أعماله حول أربعة محاور رئيسة، هي: (تسخير الابتكار وموازنة المخاطر في الفضاء الرقمي، وتعزيز المساهمة الرقمية في السلام والتنمية والاستدامة، والنهوض بحقوق الإنسان والشمولية في العصر الرقمي، وتحسين الحوكمة الرقمية للإنترنت الذي نريده)؛ للوصول إلى فهم مشترك حول كيفية تعظيم فرص الاستفادة من شبكة الإنترنت العالمية، ومعالجة المخاطر والتحديات المحتملة؛ بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعكس التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية السعودية في التزامها بالاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي، مع معالجة التحديات المصاحبة له، وتعزيز السلام العالمي والاستدامة من خلال الأدوات الرقمية.
السياسات الرقمية الدوليةيذكر، أنَّ استضافة الرياض لمنتدى حوكمة الإنترنت (2024) تُرسّخ مكانة المملكة العربية السعودية كمساهم رئيس في مناقشة وصياغة السياسات الرقمية الدولية، وتُعزّز موقعها كمركز مهم للابتكار الرقمي والتعاون الدولي، وسيشارك في تنظيم المنتدى كلٌّ من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية.
وللتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات، زيارة الموقع الإلكتروني لمنتدى حوكمة الإنترنت 2024 من هنا.