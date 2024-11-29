شكرا لقرائتكم خبر عن "نصنع الغد".. المملكة تستضيف منتدى حوكمة الإنترنت 15 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية