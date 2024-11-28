موعد الدوام الشتوي للمدارس في المملكة العربية السعودية 1446 والعطل الرسمية للفصل الدراسي الأول

الرياض - أميرة القحطاني - سيبدأ تطبيق الدوام الشتوي في المدارس السعودية للعام الدراسي 1446 في اليوم الواحد والعشرين من ربيع الآخر، الموافق 5 نوفمبر 2024، وسيستمر حتى السادس من شوال، الموافق 15 أبريل 2025، هذا التوقيت يهدف إلى مراعاة انخفاض درجات الحرارة وتجنب تعرض الطلاب للأجواء الباردة في الصباح الباكر.
مدة الحصة الدراسية في الدوام الشتوي 1446
في الدوام الشتوي للعام الدراسي 1446، تكون مدة الحصة الدراسية 45 دقيقة، يبدأ الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 صباحا، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:00 صباح وفي الأيام الأولى من تطبيق النظام الشتوي، تستمر الدراسة لمدة 6 ساعات وربع يومي، موزعة على 7 حصص دراسية وبعد اليومين الأولين، تنخفض مدة اليوم الدراسي إلى 5 ساعات ونصف موزعة على 6 حصص.
العطل الرسمية للفصل الدراسي الأول
لمعرفة العطل الرسمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446 في السعودية تابع ما يلي:
- اليوم الوطني 19 ربيع الآخر 1446 (الموافق 23 سبتمبر 2024)، حيث يتم منح الطلاب إجازة لمدة أربعة أيام ابتداء من 20 وحتى 23 سبتمبر 2024.
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 14 ربيع الآخر 1446 (الموافق 17 أكتوبر 2024).
- عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول 5 جمادى الأولى 1446 (الموافق 7 نوفمبر 2024)
الهدف من تطبيق مواعيد الدوام الشتوي
تطبيق مواعيد الدوام الشتوي في المدارس السعودية يهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة:
- يهدف إلى توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب تتماشى مع احتياجاتهم وظروف الطقس الباردة في فصل الشتاء.
- يساعد في تخفيف العبء عن كاهل الطلاب خلال الأجواء الباردة، مما يعزز من راحتهم وسلامتهم.
- يساهم في تعزيز تركيز الطلاب على الدروس من خلال توفير أوقات دوام تتناسب مع الظروف المناخية.
- يضمن استمرار العملية التعليمية دون أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الظروف المناخية.
- هذه الخطوة من وزارة التعليم تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للطلاب، مما يعزز من تجربتهم التعليمية.
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