ناصر القصبي والنجاح في التربع على عرش الكوميديا السعودية

البداية بالمسرح الجامعي ونجاح كبير في الدراما التلفزيونية

علاقة خاصة مع الجمهور بـ"طاش ما طاش"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين فيومنطقة الخليج، حيث قد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور وبشكل خاص بأداءه الكوميدي والذي تميز به على مدار سنوات مشواره الفني سواء بـأوأو الدراما التلفزيونية بفضل موهبته الكبيرة وخفة ظله.وُلد الفنان السعودي ناصر القصبي في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض، وإلتحق للدراسة بكلية الزراعة في جامعة الملك سعود وخلال فترة دراسته بدأت تنضج موهبته في الأداء التمثيلي، ومثل العديد من كبار الفنانين في الوطن العربي جاءت بدايته الفنية بالمسرح الجامعي.ومنذ مطلع الثمانينيات بدأ الفنان ناصر القصبي إحترافه للأداء التمثيلي وجاء ذلك من خلال المسرح، حيث شارك بالعديد من المسرحيات بتلك الفترة ومن أبرزها "الكرمانية، حلم الحياة، أستاذ مكرر"، وفي عام 1985 شارك ببطولة المسلسل الأردني "وادي الجرف"، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مُشاركته بالمسلسل السعودي "عودة عصويد" والذي شارك ببطولته أمام عدد من كبار الفنانين ومن أبرزهم منى واصف، محمد العلي، عبد الله السدحان والعديد من الفنانين.وخلال مرحلة البدايات والعشر سنوات الأولى من المسيرة الفنية لـ ناصر القصبي قدم العديد من الأعمال الفنية ما بين المسرح والدراما التلفزيونية والتي حقق من خلالها نجاحًا وإنتشارًا لدى الجمهور، حتى عام 1993 حينما قدم الجزء الاول من المسلسل الكوميدي السعودي "طاش ما طاش" مع الفنان عبد الله السدحان.وقد حقق الفنان ناصر القصبي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "طاش ما طاش" وعلاقة خاصة لدى الجمهور السعودي والخليجي والذي إرتبط بالمسلسل على مدار 18 عامًا حيث تم عرض 18 جزء من المسلسل حتى عام 2011 وتوقف عقب ذلك، حتى عاد مرة أخرى عام 2023 من خلال مسلسل "طاش العودة".وطوال مسيرة فنية تجاوزت الأربعون عامًا نجح الفنان ناصر القصبي في أن يكون من أبرز الفنانين السعوديين وبشكل خاص بمجال الكوميديا حيث يعد من أبرز فنانين الكوميديا في الوطن العربي ودومًا ما ينتظر الجمهور أعماله الجديد.

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