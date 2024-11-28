الحياة: أبو مالك التلي يشترط تأمين انتقاله لإدلب مقابل خروجه من عرسال

علمت "الحياة" أن زعيم جبهة النصرة في جرود عرسال أبو مالك التلي يشترط مقابل خروجه من هذه المنطقة تأمين انتقاله إلى منطقة إدلب إضافة إلى شروط أخرى، ما أعاق مهمة الوسيط السوري محمد رحمة الملقب أبو طه بالعسالي.
يذكر انه ترددت معلومات أن حزب الله حدد ساعة الصفر للقيام بعملية عسكرية مشتركة مع مجموعات من الوحدات الخاصة في جيش النظام في سوريا ضد المجموعات الإرهابية والمتطرفة الموجودة في المنطقة اللبنانية من جرود بلدة عرسال البقاعية في ضوء تعثر المفاوضات التي يرعاها الحزب مباشرة مع السوري محمد رحمة الملقب أبو طه العسالي الذي يتواصل مع قيادات هذه المجموعات وأبرزها جبهة النصرة وسرايا أهل الشام التي أدت سابقاً إلى عودة مئات الأشخاص إلى بلدة عسال الورد في القلمون السورية.
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