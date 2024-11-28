الامارات | الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: تكريم مرموق يحفزنا للنهوض بالمجتمعات

شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: تكريم مرموق يحفزنا للنهوض بالمجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الحكومية الفائزة على المستوى العربي، عن سعادتهم وفخرهم واعتزازهم بهذا الفوز، وتقدموا بالشكر لراعي الجائزة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المبادرة الرائدة والاستثنائية في تحفيز التميز والتطوير المستمر في أداء مختلف المؤسسات والجهات الحكومية العربية.

وأكد الفائزون أن التكريم بهذه الجائزة المرموقة يرتب مزيداً من المسؤوليات على الجميع، لبذل جهود مضاعفة في التطوير وتبني التميز والابتكار والريادة نهجاً مستمراً في تحقيق أعلى مستويات الأداء في العمل الحكومي، وتطوير خدمات وأدوات تنهض بمختلف القطاعات وبما ينعكس بإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمعات العربية.

من جانبه، توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل وزير عربي»، بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الحفل على مبادراته الرائدة لتطوير مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم العربي، كما ثمن جهود حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية في تنظيم هذه الجائزة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي العربي، ومبادئ التميز والابتكار لصناعة مستقبل أفضل.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن فوز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل وزارة عربية»، يحفزهم على مضاعفة مسؤولية الوزارة لمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لكل شرائح المجتمع.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية ومحافظ دمياط سابقاً، الدكتورة منـال عوض ميخائيل: «إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يشكل دافعاً قوياً وحافزاً لي ولزملائي ولجميع الدوائر الحكومية العربية والموظفين الحكوميين لتقديم أفضل ما لديهم، ولإبراز قدراتهم على الابتكار والتميز، للنهوض بدولنا العربية لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة».

وأكدت وزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين، روان بنت نجيب توفيقي، أن حصول المشروع الوطني «لامع» على جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، هو نتاج حقيقي للدعم الكبير الذي تلقاه برامج تمكين الشباب من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والذي دائماً ما يؤكد أهمية تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات، كما أن الفوز بهذه الجائزة جاء متوافقاً مع رؤية صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والذي جعل تمكين الشباب ضمن أولويات العمل الحكومي.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور نزار مهيدات، الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية» أن الفوز بالجائزة يمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهود، لتحقيق رؤيتنا الطموحة في تطوير أفضل نماذج العمل التي تسهم في ترسيخ الثقة بمنظومة الغذاء والدواء في الأردن، والارتقاء بالصناعات الدوائية المحلية وتعزيز إنتاج وصادرات القطاع، بصفته أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبدالملك بن عبدالعزيز التويجري، أن فوز الهيئة من خلال مبادرة سلامة المنتجات بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مبادرة/تجربة تطويرية حكومية»، يحملنا مسؤولية كبيرة لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق (رؤية السعودية 2030)، مؤكداً أن الهيئة ستواصل جهودها لتحسين وتطوير خدماتها لتعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة في السوق السعودية، وتسهيل حركة دخول البضائع إلى المملكة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء بسلطنة عمان، الدكتور خليفة البرواني، عن سعادته لفوز مبادرة التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت التي أطلقها المركز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مبادرة/تجربة تطويرية حكومية، مثمناً دور الجائزة في تسليط الضوء على المبادرات المتميزة في العمل الحكومي العربي، وما يرسخه ذلك من نهج في اعتماد التميز والريادة والتطوير الدائم للإدارة ركيزة أساسية للعمل الحكومي وأسلوباً في التفكير والابتكار للارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.

وقال إن هذا التكريم يعطينا حافزاً أكبر على التطوير المستمر في مختلف جوانب العمل الإحصائي والمعلوماتي المهم والمؤثر في كل القطاعات التنموية، وفق أدوات وأساليب مبتكرة ترتكز على أهداف وخطط واضحة في دعم مختلف القطاعات لتحقيق التنافسية والريادة ضمن رؤية سلطنة عُمان المستمرة في تحقيق إنجازات أكبر ومراحل أكثر ازدهاراً في نهضتها المتواصلة.

من جهته، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية في المملكة الأردنية الهاشمية، نواف العجارمة، أن الوزارة تعتبر فوز مشروع «الدمج والتنوع في التعليم» في جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، إنجازاً مهماً ستواصل من خلاله ما بدأته من تحقيق قفزة استثنائية في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن الجائزة هي شهادة فخر واعتزاز للفائزين على أنهم قدموا إنجازات كبيرة تستحق التكريم.

وأعربت أمين عام وزارة الصحة الأردنية، الدكتورة إلهام خريسات، عن سعادتها بفوز مشروع «سمع بلا حدود» بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي.

وأشادت بما أحدثته الجائزة من حراك دائم على المستوى العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون في مجال التطوير الحكومي الذي يعتبر المؤثر الرئيس في النهوض بمختلف مجالات التنمية وبما ينعكس إيجاباً على حياة الشعوب العربية وتنميتها وازدهارها.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس فايز الحربي، أن الهيئة تنظر إلى فوز مشروع الواحات الصناعية بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، كتقدير واحتفاء تعتز وتفخر به، لما تمثله هذه الجائزة الأكبر من نوعها على المستوى العربي من قيمة عالية في تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المشاريع والمبادرات الفائزة، ولما يمثله المشروع من جهة أخرى من أهمية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في مضاعفة نمو مختلف القطاعات.

وعبرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية، مي عبدالحميد أحمد السيد، عن فخرها وسعادتها الكبيرة بالفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية».

وأكد مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بالمملكة العربية السعودية، اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر، الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية»، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب ورؤية استراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية الطبية للمستشفى وتبني أحدث التقنيات لضمان سلامة وراحة المرضى، وهو حافز لنا للاستمرار في الارتقاء بأداء الإدارات والموظفين لتقديم رعاية طبية متكاملة وعالية الجودة ضمن استراتيجية الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إبشواي في جمهورية مصر العربية، مراد عبدالقادر سعيد حسن، أن الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مدير بلدية في المدن العربية» يعتبر وساماً على صدر كل من عمل وبذل جهوداً مخلصة لتحسين جودة الحياة وتنفيذ مشاريع تطويرية تلبي تطلعات أهالي مدينة إبشواي، مؤكداً مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات مبتكرة وتنفيذ مشاريع تنموية تدعم رؤية مصر نحو بناء مدن حديثة ومتطورة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وثمّن أستاذ مساعد واستشاري الجراحة العصبية في وزارة الصحة في جمهورية العراق، منير خماس فرج، الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظف حكومي عربي»، دور الجائزة في تحفيز الإبداع والابتكار وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات الحكومية على مستوى الوطن العربي، معرباً عن فخره بالفوز بالجائزة الذي يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة تقديم حلول طبية مبتكرة وتطوير الرعاية الصحية، لضمان حصول جميع المرضى على أفضل الخدمات الطبية.

بدورها، قالت مديرة وحدة الأبحاث والابتكار في وزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتورة آمال الصياحين، الفائزة بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظفة حكومية عربية»: «أشعر بفخر كبير لحصولي على هذه الجائزة المرموقة، التي جاءت تقديراً لمساهماتي في تحسين جودة المياه والحفاظ على الموارد البيئية في الأردن والمنطقة العربية».

وأضافت: «أتقدم بجزيل الشكر لجميع القائمين على جائزة التميز الحكومي العربي، التي أتاحت الفرصة لجميع المبدعين والمتميزين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية على امتداد الوطن العربي، لكي يظهروا أفضل ما لديهم من إبداع كل في مجال عمله وتخصصه، وأيضاً أعطت الحافز للآخرين كي يبحثوا عن أفكار تطويرية ويسعوا إلى تنفيذها، بهدف تطوير الخدمات الحكومية في البلاد العربية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات».

المزيد من الإنجازات

وقالت الدكتورة عزيزة عبدالله الغافري، الحاصلة على جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظفة حكومية عربية»: «أشعر بفخر وامتنان كبيرين لحصولي على المركز الأول وتكريمي بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة (أفضل موظفة حكومية عربية)».

وأضافت: «يعزز هذا التكريم التزامي بتقديم المزيد من براءات الاختراع في قطاع الصحة، ويحفزني على الاستمرار في تقديم ابتكارات تسهم في رفع مستوى العناية الصحية في سلطنة عمان وحماية المجتمع من الأمراض، وأتطلع إلى أن يكون هذا التكريم دافعاً لتطوير أكبر وتحقيق المزيد من الإنجازات».

تعزيز قدرات النظام الصحي وإمكانات المنشآت الطبية

وقال محمد محمود خطري، مكلف بمهمة ومنسق مشروع عناية في وزارة الصحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي حصلت على تكريم خاص ضمن جائزة التميز الحكومي العربي عن مشروع دعم النظام الصحي «عناية»: «يُشكل حصولنا على تكريم خاص دافعاً كبيراً لنا في وزارة الصحة لمواصلة تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المنشآت النائية بموريتانيا. لقد عملنا على تعزيز إمكانات المنشآت الطبية في هذه المناطق من خلال توفير خدمات صحية أساسية وتحسين جودة الرعاية الصحية لتكون أكثر فاعلية».

وقال مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، فضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، الذي حصل على تكريم خاص ضمن جائزة التميز الحكومي العربي: «غمرتنا السعادة بهذا التكريم الخاص لمشروع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المجتمعي - إنشاء (وحدة لمّ الشمل) لحل النزاعات الأسرية، ومعالجة مشكلة كثرة الطلاق، والعمل على زيادة التماسك الأسري والمجتمعي، وتنشئة أطفال في أُسَر سوية مستقرة، وقد مثَّل لنا هذا التكريم دافعاً قوياً لمواصلة رسالة هذا المشروع السامية تجاه أمتنا ومجتمعنا، وما يحققه من أهداف دينية وإنسانية راقية».

وقال مدير عام دائرة التدقيق والرقابة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، الدكتور رياض فاضل الفيلي ومنسق جمهورية العراق في جائزة التميز الحكومي العربي: «يشرفنا في الحكومة العراقية الحصول على هذه الجائزة عن تطبيق (بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية)، هدفنا تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى كل الخدمات الحكومية عبر منصة رقمية متطورة توفر مجموعة واسعة من الخدمات لجميع المؤسسات الحكومية بكل يسر وأمان».

وأعربت وزارة الداخلية في دولة قطر بمناسبة فوز تطبيق «مطراش2» بجائزة التميز الحكومي العربي لهذا العام عن فئة أفضل تطبيق حكومي عربي، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُعد تتويجاً لجهود الوزارة المستمرة في تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، مشيدة في هذا الخصوص بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في رعايتها وتنظيمها لجائزة التميز الحكومي العربي، التي تبرز تطور الخدمات الحكومية على مستوى الوطن العربي.

وقال مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات وسكرتير وزير الداخلية للتنسيق والمتابعة، العميد جاسم البوهاشم السيد: «إن فوز تطبيق مطراش2 بهذه الجائزة يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة 2024-2030 التي تهدف إلى تطوير خدماتها الرقمية لتلبية احتياجات الجمهور بيسر وسهولة وكفاءة عالية في سرعة إنجاز المعاملات في وقت وجيز».