شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتلقى إخطارا بموعد مبارياته فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولة الأولى: سيراميكا والبنك الأهلي .. 11 ديسمبر .. الثامنة مساءً .. استاد المقاولون العرب

الجولة الثالثة: سيراميكا وغزل المحلة .. 23 مارس 2025 .. التاسعة مساءً .. استاد المقاولون العرب

الجولة الرابعة: المصري سيراميكا .. 2 أبريل 2025 .. الثامنة مساءً .. استاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة: زد وسيراميكا .. 23 أبريل 2025 .. الثامنة مساءً .. استاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن سيراميكا حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفة في آخر موسمين، بعد تحقيق مودرن سبورت اللقب في أول مواسم البطولة.