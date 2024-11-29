شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حكام مصريين يشاركون فى دورات فيفا استعدادا لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن انطلاق سلسلة دورات تدريبية مكثفة للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لهذا الحدث الكروي العالمي الكبير.

وستشهد الدوحة العاصمة القطرية انطلاق أولى هذه الدورات المخصصة لحكام الفيديو في الفترة من 19 إلى 21 يناير 2025، حيث سيخضع الحكام لسلسلة من الاختبارات والتدريبات العملية والنظرية لرفع كفاءتهم في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ومن بين الحكام العرب المشاركين في هذه الدورة، يأتي الحكم المصري محمود عاشور، والذي يعد أحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية.

كما تستضيف مدينة دبي الإماراتية الدورة التدريبية لحكام الساحة في الفترة من 27 إلى 31 يناير 2025، حيث سيشارك كل من الحكمين المصريين أمين عمر ومحمد معروف في هذه الدورة المهمة.

وتهدف هذه الدورات إلى تأهيل الحكام على أعلى مستوى، وتمكينهم من إدارة المباريات بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وذلك لضمان نجاح كأس العالم 2026 وتحقيق أعلى معايير الحكامة في كرة القدم العالمية.