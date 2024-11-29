شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن: القانون يمنع بيع الإسماعيلى وقدمنا حلولا بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، أن القانون يمنع بيع نادي الإسماعيلي، ووضعنا بعض الحلول للاستفادة من هذا الاستثمار وننتظر الرد النهائي على هذه الاقتراحات.

وقال نصر أبو الحسن خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تم طرح فكرة عرض الاستثمار داخل الإسماعيلي خلال الساعات الماضية، والعرض المتاح حاليا أن يشتروا الإسماعيلي ولكن وفقا للقانون مش هينفع بيع النادي، ولكن عرضنا على هذه الشركة بعض الأفكار التي تمنحهم حق إدارة النادي وفقا لخطاب منا بذلك بحيث يستطيع الإدارة دون الرجوع لمجلس الإسماعيلى، أو أن تنشئ شركات تستثمر داخل الإسماعيلي وننتظر رد الوسيط على هذه الأفكار من المستثمر".

وتابع رئيس الإسماعيلي: "12 قضية لدى فيفا حاصرت الإسماعيلي وأنهينا بالفعل 8 قضايا بشكل رسمي، وهناك اثنتان تم التصالح بهما، وندفع أقساطها وتبقى قضيتان فقط".

وأضاف: "وضعنا خطة للتخلص من كل الأعباء المالية وهذه القضايا وخلصنا النادي من قضايا تم رفعها وتصالحنا مع أصحابها وأعدنا إيجار المحلات بثلاثة أضعاف".

وعن صفقة عمر الساعى، قال: من يتحدث بأن الأهلي اشترى اللاعب من أجل مساعدة الإسماعيلى كلام خاطئ، وإدارة الأهلي محترفة لا تفعل مثل هذه الأمور ولا نحن نرد بهذا، والسوق عرض وطلب ولكن هناك من كان يرى أننا لن نبيعه بهذا المبلغ، وبيع اللاعب أنقذ خصم 6 نقاط من الإسماعيلى بسبب قضية فراس شواط بعدما قدمنا استئناف للقضايا.

وأوضح: "لم نكن نعلم بإيقاف القيد قبل وقوعه لأننا كنا نعمل على حل القضايا وتم بيع بعض اللاعبين ورحيل البعض الآخر، ونجهز لصفقات جديدة لنغير جلد الفريق وتم التعاقد مع لاعبين أجانب وهم تحت إدارة النادي وننتظر فتح القيد لقيدهم وهم الآن مع أنديتهم يشاركون منتظرين فتح القيد".