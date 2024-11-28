المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية

رفضت المحكمة العليا البريطانية، دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.

لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد بريطانيا الأسلحة للسعودية.

يذكر أن "البرلمان الأوروبي" حض في شباط 2016 الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.