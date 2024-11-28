هوكشتاين: القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني

اشار المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين الى ان الناس يعودون إلى منازلهم، والقوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وأنصح المدنيين بالاستماع إلى أجهزة الأمن التابعة للجيش اللبناني، وهدفي كان إنقاذ المدنيين في لبنان وإسرائيل وسأستمر بهذا العمل والأهم أنني أردت دائماً العمل في إتجاه وقف إطلاق النار.

واردف هوكشتاين في حديث لـ "الجديد"، "سيكون على الجيش اللبناني الانتشار في الجنوب فوراً، وحزب الله انتهك القرار 1701 لمدة أكثر من عقدين وإذ انتُهكت القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك، وعلى حزب الله وبقية الأطراف احترام دولة القانون ووقف إطلاق النار فرصة للبنان واللبنانيين.

واكد باننا سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له كما سنعمل مع المجتمع الدولي جنباً إلى جنب، وليس هناك أي مستند يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار وكل الضمانات التي قدمناها للبنان موجودة داخل هذا الإتفاق، وهدفي كان انقاذ المدنيين في لبنان وإسرائيل وهدفي كان دائما العمل على وقف إطلاق النار.

وتابع "ملف الاسرى لم يتم تغطيته في المفاوضات، وقال "سنرى كيفية حل المشكلة".