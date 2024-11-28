إستقبل أهالي بلدة القليعة، وسط البلدة عند دوار مار جرجس، فرقة من فوج المغاوير في الجيش اللبناني، التي كانت متجهة إلى ثكنة مرجعيون، رافعين الأعلام اللبنانية، وسط نثر الورود والأرز، ومطلقين الزغاريد وابواق السيارات ترحيباً بالجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي القليعة يستقبلون فرقة من مغاوير الجيش متجهة إلى ثكنة مرجعيون بنثر الورود والأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.